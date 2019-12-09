Son Dakika Haberleri: Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında...
Son Dakika Güncel Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında... - Son Dakika

Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında...

6 saat önce

Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında..., System.String[]

Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. - ANKARA

Semih Terzi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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