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Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında...
6 saat önce
Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
Yargıtay tarafından Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. - ANKARA
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