Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu - Son Dakika

Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu

25.11.2020 11:09
Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu, System.String[]

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, görev yaptığı özel okulda tartıştığı öğrenciyi yere düşüren güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, görev yaptığı özel okulda tartıştığı öğrenciyi yere düşüren güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

İstanbul'da bir okulda çalışan güvenlik görevlisi, tartıştığı ve atkısından çektiği bir ortaokul öğrencisinin düşmesine neden olduğu, disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi dava açtı. Davaya bakan mahkeme, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığına, güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, iş akdi fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin disiplinsiz davranışlarına ve tartıştığı bir öğrenciyi atkısından tutarak yere düşmesine neden olduğuna yer verildiği aktarıldı.

Fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin eylemlerinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gereğince "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" kapsamında kaldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin belirtildiğine işaret edilen kararda, mahkeme tarafından bir öğrencinin düşmesine neden olunan eylemin haklı nedenle fesih kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmediği vurgulandı.

"Kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü hatalı"

Kararda, öğrencinin düşmesine neden olan güvenlik görevlisinin şikayet edildiği, okul yönetiminden soruşturma yapılmasının talep edildiği kaydedildi.

Tanıkların mahkeme huzurundaki beyanlarında da olayı doğruladığının altı çizilen kararda, güvenlik görevlisinin eyleminin işverene haklı nedenle fesih imkanı verdiği ifade edildi.

Kararda, güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtildi.

Yargıtay, Mahkeme, Hukuk, ihbar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti         
10:28
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:52:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei