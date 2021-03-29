Yargıtay, unutulan gazlı bez için verilen 317 bin TL tazminatı az buldu - Son Dakika

Kasık ağrısı sebebiyle gittiği özel hastanede yapılan ameliyatta karnında gazlı bez unutulduğu için hayatı kararan kadın, 15 sene sonra 317 bin TL tazminat kazandı. Yargıtay ise, kadının çektiği ızdırap karşısında verilen manevi tazminat miktarını az buldu.

Sol kasığındaki ağrılar sebebiyle gittiği doktorun yönlendirmesiyle 2005 senesinde özel bir hastanede ameliyat olan kadının başına gelmeyen kalmadı. Karın bölgesindeki fıtık teşhisi ile ameliyata alınan kadına iddiaya göre; kendisine söylendiğinin aksine lokal anestezinin yerine genel anestezi uygulandı. Kadın doğum uzmanının da dahil olduğu ameliyat sonrası hasta yakınlarına kadının miyomlarının (rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler) patlatıldığı söylendi. Taburcu edilen kadının karın ağrıları ertesi gün de geçmeyince tekrar hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı. Karın ağrısı, kusma ve bulantısı bir türlü geçmeyen kadın, 3 ay sonra başka bir özel hastaneye gidince skandal ortaya çıktı.

Karnında Unutulan Gazlı Bez Hayatını Kararttı

Yapılan muayenede batın (karın) bölgesinde ameliyat bezinin unutulduğu ortaya çıkan kadın, soluğu mahkemede aldı. Ameliyatta unutulan gazlı bez sebebiyle iç organlarının çürümesi sonucu rahim ve yumurtalıklarının alındığını belirten mağdur kadın, kalın ve ince bağırsaklarının da bir kısmının alındığını dile getirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ile hemşire ve özel hastaneden şikayetçi olan kadın, davalıların ceza davasında da kusurlu görülerek cezalandırılmalarına karar verildiğini söyledi.

Davalıların ciddi mesleki kusurları olduğunu ileri sürerek, 2005 yılından bu zamana çektiği sıkıntı ve ızdırapların, bozulan bedensel ve ruhsal sıkıntılarının dengesi için 100 bin TL manevi tazminat ile 100 bin TL maddi tazminatın 2005 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini istedi. Davalılar, davanın reddini talep etti. Mahkeme; davacı kadına 297 bin 312 TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar istinafa götürüldü. Bölge Adliye Mahkemesi, tazminatın tüm davalılardan tahsil edilmesine hükmetti. Kararı davacı ve davalılar temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

20 bin liralık manevi tazminat az kalır

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ameliyatta unutulan gazlı bez sebebiyle hayatı kararan kadına verilen 20 bin liralık manevi tazminat miktarını az buldu. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Davacı, davalıların ameliyat sırasında gazlı bez unutarak meslek kusuru işlediklerini, ihmal ve kusurları nedeniyle yanlış teşhis ve tedavi uygulamaları sonucunda tüm hayatını etkileyecek çeşitli ameliyatlar geçirdiğini, uzuv kaybına uğradığını ileri sürerek zararlarının karşılığı olarak eldeki tazminat davasını açmıştır. Şahsi menfaatleri ihlal edilen kimseye duyduğu ağır manevi acıyı belli bir oranda gidermek, bozulan ruhi dengeyi onarmak, olanak dahilinde bu dengenin yeniden elde edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak manevi tazminata hükmedilir. Dava konusu olayla ilgili dosyada bulunan tüm bilgi ve belgelere göre, mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumları, zararın miktarı, davacının maruz kaldığı haksız durum ve sıkıntı gözetildiğinde davacı için takdir edilen manevi tazminat miktarının yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece somut olayın özelliklerine uygun, hak ve nesafet kuralları gözetilerek manevi tazminat takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının davacı yararına bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." - İSTANBUL