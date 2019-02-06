Son Dakika Haberleri: Yargıtay Üye Seçimi Kararı Resmi Gazete'de

Yargıtay Üye Seçimi Kararı Resmi Gazete'de

1 saat önce

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Yargıtay üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay Üye Seçimi Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Yargıtay üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 8 yeni ismin Yargıtay üyeliğine seçildiği bildirildi.

Yargıtay üye seçimine ilişkin HSK Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre: İstanbul Hakimi Ayhan Ayan, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyup Mergen, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Yargıtay Üyeliklerine seçildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:43 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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