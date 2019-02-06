Yargıtay Üye Seçimi Kararı Resmi Gazete'de

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK
) Yargıtay
üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 8 yeni ismin Yargıtay üyeliğine seçildiği bildirildi.
Yargıtay üye seçimine ilişkin HSK Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre: İstanbul
Hakimi Ayhan Ayan, Konya
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyup Mergen, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Ankara
Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Musa Yücel, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç
, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy, İzmir
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ
, Yargıtay Üyeliklerine seçildi. - Ankara