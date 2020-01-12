Yargıtay üyeleri Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay üyeleri Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti - Son Dakika

Yargıtay üyeleri Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti

6 saat önce

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle Bursa'da bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti.

Yargıtay üyeleri Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti, System.String[]

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle Bursa'da bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti.


Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Akarca, Bursa Adalet Sarayını ziyaret etti. Bursa'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen üyeleri geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Bursa'da iyileştirmelerden memnun olduğunu söyleyen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Bursa'da koşulların gerek fiziksel gerekse adli olarak iyileştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise Bursa'da bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken "Her şeyin temelinde eğitilmiş, vicdan sahibi, adalet duygusu gelişmiş, fedakar meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Onları da sizler de görüyoruz. Onun için her zaman moralimiz yüksek" diye konuştu.


Ayrıca ziyarete Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın yanı sıra Yargıtay birinci başkan vekilleri Mehmet Kürtül ve Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay daire başkanları ve Yargıtay üyeleri de katıldı.


Ziyaretin sonunda heyet, Bursa Adalet Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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