Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi - Son Dakika

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Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
1 saat önce
Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yargıtay üyesi Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:10 Kaynak: AA
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