Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi - Son Dakika

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Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
58 dakika önce
YARGITAY üyesi Basri Bağcı'nın, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
YARGITAY üyesi Basri Bağcı'nın, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:23 Kaynak: DHA
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