Son Dakika Haberleri: Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi
Son Dakika Güncel Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi

Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi

7 saat önce

Yargıtay Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in annesi Zehra İpek'in cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Yargıtay Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in annesi Zehra İpek'in cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle dün gece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 90 yaşındaki Zehra İpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İpek için merkeze bağlı Pazarköy köyündeki Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, YÖK Üyesi Fahri Kasırga ile çok sayıda üst düzey yargı mensubu katıldı.

Bakan Gül, Kenan İpek ve ailesine taziyelerini iletti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Gül ve İpek, bir süre tabutu birlikte taşıdı.

İpek'in cenazesi, aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi

Abdülhamit Gül, Kenan İpek, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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