Son Dakika Haberleri: Yargıtay Üyesi Sinan Sezer'den Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Yargıtay Üyesi Sinan Sezer'den Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti

Yargıtay Üyesi Sinan Sezer'den Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Yargıtay Üyesi Sinan Sezer, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'i ziyaret etti.

Yargıtay Üyesi Sinan Sezer'den Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Yargıtay Üyesi Sinan Sezer, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'i ziyaret etti.


Yargıtay Üyesi Sinan Sezer, Başsavcı Gökhan Şen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Sezer, Şen'e yeni görevinde başarılar diledi. Ardından Sezer, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir ile de görüştü. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı
ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 20:57:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay Üyesi Sinan Sezer'den Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]