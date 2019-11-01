Yargıtay Üyesi Sinan Sezer'den Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti

Yargıtay Üyesi Sinan Sezer, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'i ziyaret etti.



Yargıtay Üyesi Sinan Sezer, Başsavcı Gökhan Şen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Sezer, Şen'e yeni görevinde başarılar diledi. Ardından Sezer, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir ile de görüştü. - BURSA