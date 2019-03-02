Son Dakika Haberleri: Yargıtay Üyesi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yargıtay Üyesi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı

45 dakika önce

ANKARA'da önceki gün yaşamını yitiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yargıtay Üyesi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
ANKARA'da önceki gün yaşamını yitiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Yıldırım için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Buradaki törene Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, yargı mensupları, Yıldırım'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı

İl Müftüsü Şaban Kondi, cenaze namazını kıldırmasının ardından sevenleri Yıldırım'ın tabutunu omuzlarda taşıyarak araca koydu. Camiden alınan Yıldırım'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:40 Kaynak: DHA

Ceza Dairesi, Mersin, Mustafa Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı 4 Yıl Hapis Cezası Alan Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Türk Yargısına Geçmiş Olsun

Erdoğan, Bahçeli'ye Verdiği Sözü Tuttu! Üniversite Tabelasına Kavuştu Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:25:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay Üyesi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]