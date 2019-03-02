Yargıtay Üyesi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
ANKARA'da önceki gün yaşamını yitiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
ANKARA'da önceki gün yaşamını yitiren Yargıtay
14'üncü Ceza Dairesi
üyesi Mustafa Yıldırım
, memleketi Mersin
'de son yolculuğuna uğurlandı.
Mustafa Yıldırım için merkez Yenişehir
ilçesindeki Muğdat Camii
'nde tören düzenlendi. Buradaki törene Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
, Yargıtay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan
, Vali Ali İhsan Su
, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, yargı mensupları, Yıldırım'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı
İl Müftüsü Şaban Kondi, cenaze namazını kıldırmasının ardından sevenleri Yıldırım'ın tabutunu omuzlarda taşıyarak araca koydu. Camiden alınan Yıldırım'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:54 Kaynak: DHA
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