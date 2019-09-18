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Yargıtay ve Danıştaya üye seçimi Resmi Gazete'de

56 dakika önce

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay ve Danıştaya üye seçimi Resmi Gazete'de, System.String[]

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karara göre, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku Danıştay'ın üyeliğine seçildi.


Ayrıca Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Ankara Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik'in Yargıtay üyeliğine seçildiği yer aldı. - ANKARA

Danıştay, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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