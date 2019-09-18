Son Dakika Haberleri: Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi
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Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi

1 saat önce

HSK Genel Kurulunca Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi , System.String[]

HSK Genel Kurulunca Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:45 
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