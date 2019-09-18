Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi
1 saat önce
HSK Genel Kurulunca Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.
HSK Genel Kurulunca Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:45
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