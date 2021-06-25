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Yargıtay, Yasin Börü davasında kararı verdi! 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Yargıtay, Yasin Börü davasında kararı verdi! 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

25.06.2021 16:20

Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı.

SANIKLAR BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse sunulan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların alınacağını belirterek, sanıklara söz verdi. Yargıtay'ın bozma ilamı ile duruşma savcısının mütalaasını kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

15 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Buna göre, sanıklar Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Ümit Doğanay, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Mehmet Çağlar, Resul Savur ve Remzi Özşan, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

3 KİŞİYE 23'ER YIL HAPİS

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanıklar Yılmaz Oğurlu, Ahmet Selçuk ve Ali Kaya'ya da aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verildi.

6 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Savunmaları tespit edilmeyen sanıklar Cihan Yıldız, Rıdvan Baş, Mustafa Daşçi ile mazeret bildiren Erkan Balaban, Ferdi Gül ve Mazlum İçli'nin dosyaları ayrıldı. Sanık Hüseyin Okçu ise beraat etti.

Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

KARAR YARGITAY'DAN DÖNMÜŞTÜ

Mahkeme, Yasin Börü ve 3 arkadaşının katledilmesine ilişkin davada 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamış ancak dosya temyiz üzerine Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay, "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Bozma kararının gerekçesi olarak Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı, 2014'te6-8 Ekim Olaylarında hunharca katledildi.

Daha 16 yaşında olan Yasin Börü, kaçarak bir binaya sığınmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş terör yandaşları, onu önce öldürdü, yetmedi binanın üçüncü katından sokağa attı. Bununla da yetinmeyen kalabalık grup, Yasin Börü'nün cansız bedenini ateşe verip araçla üzerinden geçti.

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Son Dakika Güncel Yargıtay, Yasin Börü davasında kararı verdi! 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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