Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için yarın seçim yapılacak - Son Dakika
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Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için yarın seçim yapılacak

6 saat önce

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için yarın seçim yapılacak.

Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için yarın seçim yapılacak, System.String[]

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için yarın seçim yapılacak.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Başkanvekilliği görevini yürüten Recep Kömürcü'nün görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak üyelik için yarın seçime gidilecek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılacak seçimde en çok oyu alan 3 isim belirlenecek.

Kurulca gösterilecek adaylar arasından bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

Yargıtay üyeleri arasından 4 ismin Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday olduğu öğrenildi, seçim gününe kadar aday olunabiliyor.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Basri Bağcı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri iken Yargıtay üyeliğine seçilen Bilgin Başaran, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı adaylığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Recep Kömürcü, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi üyesiyken 4 Aralık 2008'de Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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