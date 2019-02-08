Son Dakika Haberleri: Yargıtayda Başkanlık Seçimi Heyecanı

Yargıtayda Başkanlık Seçimi Heyecanı

2 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görev süresinin 10 Şubat'ta dolması nedeniyle başkanlık için 11 Şubat'ta seçim yapılacak.

Yargıtayda Başkanlık Seçimi Heyecanı, System.String[]
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görev süresinin 10 Şubat'ta dolması nedeniyle başkanlık için 11 Şubat'ta seçim yapılacak.

Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresi 10 Şubat'ta doluyor.

Yargıtayın yeni başkanını belirlemek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 11 Şubat'ta seçim yapılacak.

Seçime mevcut başkan Cirit'in tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, yeniden başkan seçilmesi halinde yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.

İsmail Rüştü Cirit'in öz geçmişi

Burhaniye'de 23 Mart 1955'te dünyaya gelen Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:54 Kaynak: AA

İsmail Rüştü Cirit, Güncel
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