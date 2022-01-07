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Yargıtayda yapay zeka sistemi 2023'te devreye girecek - Son Dakika

Yargıtayda yapay zeka sistemi 2023'te devreye girecek

07.01.2022 10:27
Yargıtayda yapay zeka sistemi 2023'te devreye girecek

Yargıtayda emsal nitelikteki kararlara daha kolay erişilebilmesi ve içtihat tutarlılığını sağlama amacıyla geliştirilen yapay zeka sisteminin 2023'te hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Yargıtayda emsal nitelikteki kararlara daha kolay erişilebilmesi ve içtihat tutarlılığını sağlama amacıyla geliştirilen yapay zeka sisteminin 2023'te hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Avrupa Konseyi ile yürütülen Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapay zeka tabanlı geliştirilen sistemle, güncel ve emsal kararların yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması ve adli kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği 2015'ten bu yana Yargıtayın tüm kararları kamunun erişimine açıldı. Bu süreçte ilan edilen 6 milyondan fazla karar, güncel ve yol gösterici değeri yüksek kararların tespit edilmesinde zorluklar yaşanmasına sebep oldu.

Yargıtay, bunun önüne geçebilmek için yapay zeka tabanlı sistem geliştirerek kullanıcıların bireysel özelliklerine göre en güncel kararlara önem sırasına göre kolayca ulaşmasını hedefliyor.

İhale süreci tamamlanan sistemin devreye girmesiyle, arama yapılan konudaki emsal kararların ve yasa değişikliği sonrası çıkan kararların öncelikli olarak kullanıcıya sunulması planlanıyor.

Ayrıca sistemle, 200-300 sayfalık dava dosyalarının özetlerinin de hazırlanabilmesi, böylece savcılık ve müzakere süreçlerinin de hızlandırılması sağlanacak.

Sistemin, 2023'te devreye girmesi planlanıyor.

Yargıtay Başkanı Akarca açıklamıştı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtayın 2021 değerlendirme toplantısında yapay zeka tabanlı sistemlerin dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanıldığını söylemiş, bunun Yargıtayda da kullanılması gerektiğini bildirmişti.

Akarca, ücretsiz olmasını planladıkları sistemin oturması halinde özellikle hukuk davalarında vatandaş ve avukatların elindeki delil ve verileri sisteme girerek davayı kazanma ihtimalini de öğrenebileceklerini, buna göre dava açıp açmama kararı verebileceklerini ifade etmişti.

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Yargıtay Başkanı, Avrupa Konseyi, Yapay Zeka, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yargıtayda yapay zeka sistemi 2023'te devreye girecek - Son Dakika
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