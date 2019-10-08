Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat...
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Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi
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