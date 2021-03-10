Yargıtaydaki "Selam Tevhid" kumpası davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski hakim Menekşe Uyar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Mehmet Öztunç, savunma için eski hakim Uyar'a söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Uyar, beraatini istedi.

Uyar'ın savunmasının ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski hakimler Bülent Kınay, Fatih Mehmet Uslu ile Hikmet Şen'in tahliyesine hükmetti. Heyet, bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"na karar verdi.

Tutuklu sanıklar Süleyman Karaçöl, Sadrettin Sarıkaya, Mehmet Ali Uysal, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Adnan Çimen'in tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a bıraktı.