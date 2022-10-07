Yargıtay: "Soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır" - Son Dakika
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Yargıtay: "Soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır"

07.10.2022 16:00
Yargıtay: "Soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır"

Yargıtay bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında yapılan açıklamada, "Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır" denildi.

Yargıtay bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında yapılan açıklamada, "Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır" denildi.

Yargıtay tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır. Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır. Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır." - ANKARA

YORUMLAR
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Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir 6 aylık hamile eşini öldüren kocanın iyi hal indirimli cezasının onanması talep edildi 6 aylık hamile eşini öldüren kocanın iyi hal indirimli cezasının onanması talep edildi
Kaynak: İHA

Haberler, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay: 'Soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay: "Soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır" - Son Dakika
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