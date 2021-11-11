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Yargıtaydan eski savcı Osman Şanal'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasına onama - Son Dakika

Yargıtaydan eski savcı Osman Şanal'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasına onama

11.11.2021 12:42
Yargıtaydan eski savcı Osman Şanal'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasına onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını yürüten ve dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Osman Şanal'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını yürüten ve dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Osman Şanal'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Mayıs 2019'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan Şanal hakkındaki hüküm, temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı ve hükme esas alınan delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği sonucuna varan Daire, Şanal'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Şanal'ın örgütsel eylemleri gerekçeli kararda yer almıştı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Şanal'ı yargılayan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanığın örgütsel eylemleri de yer almıştı.

Buna göre, 1999'da savcı olarak atanan Şanal, sırasıyla Başmakçı, Arpaçay, Türkoğlu, Erzurum, Konya ve Düzce savcısı olarak görev yaptı. FETÖ irtibatı nedeniyle 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Şanal, bir hafta sonra meslekten ihraç edildi.

Cep telefonu ve ADSL hattı üzerinden örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 30 Kasım 2014 ile 20 Ocak 2015 tarihleri arasında kullandığı belirlenen Şanal'ın, bu sürede programa 760 kez bağlandığı tespit edildi. Şanal'ın o dönem görev yeri olan Konya Adliyesi'nin kablosuz ağı üzerinden de programı kullandığı raporlara yansıdı.

HTS analiz çalışmaları sonucu Şanal'ın örgütün kapatılan kurumlarından "Kimse Yok Mu" derneği ile 43 kez iletişime geçtiği de belirlendi.

Örgütün yargı yapılanmasında yer aldı

Örgütün yargı yapılanmasında yer aldığı deliler ışığında belirlenen Şanal'ın, üniversite yıllarından itibaren FETÖ ile irtibatlı olduğu tanık ve müşteki beyanlarında yer aldı.

Gerekçeli kararda, mesleğe atandıktan sonra da örgütle bağlantısını sürdüren Şanal'ın savcılık yetkilerini kullanmak suretiyle örgütün amacına hizmet ettiği vurgulandı.

Şanal'ın FETÖ'nün talimatları doğrultusunda hareket ederek haksız yere soruşturmalar açtığına işaret edilen gerekçeli kararda, şu tespitler yer aldı:

"Şanal'ın savcı olarak görev yaptığı yerlerde örgüt hiyerarşisi içinde terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün talimatı ile Erzurum özel yetkili savcısı olarak görev yaptığı dönemde hukuka aykırı iş ve işlemler yaptığı, soruşturmalar yürüttüğü, kişileri gerçek dışı beyanlar vermeye zorladığı, örgütün talimatları doğrultusunda soruşturmalar başlattığı, iddianameler tanzim ettiği, gözaltına alıp uzun süre tutuklu kalmalarına neden olduğu anlaşılmıştır."

FETÖ'nün kendisine tehdit olarak gördüğü kişilere yönelik her türlü hukuksuzluğa başvurduğu hatırlatılan gerekçeli kararda, bu kapsamda Şanal'ın dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i hedef aldığı ifade edildi.

Gerekçeli karada, "Şanal'ın, Erzincan Ergenekon kumpas davası olarak bilinen davada Cihaner'in gözaltına alınmasında örgüt tarafından özellikle seçildiği ve görevlendirildiği, bu soruşturmaya bazı MİT görevlilerinin de dahil edildiği, Cumhuriyet savcısının sahip olduğu yetkileri kullanmak sureti ile örgütün amacına hizmet ettiği, savcı olarak görev yaptığı yerlerde örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Osman Şanal, Yargıtay, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtaydan eski savcı Osman Şanal'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasına onama - Son Dakika


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