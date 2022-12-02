İzmir'de yaptığı kağıt uçağı öğrencisine yedirmeye çalışan öğretmene, Yargıtay'dan kötü haber! 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor - Son Dakika
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İzmir'de yaptığı kağıt uçağı öğrencisine yedirmeye çalışan öğretmene, Yargıtay'dan kötü haber! 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor

02.12.2022 15:14

İzmir'de kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmen hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Gerekçe olarak "kötü muamele" suçu bakımından değerlendirme yapılmadığı sunuldu. Kanunda, belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

2015'te İzmir Aliağa'da bulunan okuldaki öğrencilerden biri, kağıttan uçak yaparak sınıfın penceresinden okul bahçesine attı. Bunu gören bir öğretmen, öğrenciyi yanına çağırdı ve diğer öğrencilerin gözü önünde kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. Öğrenci, bir süre kağıdı çiğnedikten sonra yutamadığı için çöpe çıkardı.

BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamayı yapan Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Beraat kararına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin bozma kararında, sanık öğretmenin eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesinde düzenlenen "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığına işaret edildi.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Mahkemenin, "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği vurgulanan kararda, "Sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesi uyarınca belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İzmir'de yaptığı kağıt uçağı öğrencisine yedirmeye çalışan öğretmene, Yargıtay'dan kötü haber! 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yaptığı kağıt uçağı öğrencisine yedirmeye çalışan öğretmene, Yargıtay'dan kötü haber! 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor - Son Dakika
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