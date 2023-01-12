Yargıtaydan paketi açılarak 6 gün kullanılan cep telefonunun iadesine ilişkin karar - Son Dakika
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Yargıtaydan paketi açılarak 6 gün kullanılan cep telefonunun iadesine ilişkin karar

12.01.2023 10:30
Yargıtaydan paketi açılarak 6 gün kullanılan cep telefonunun iadesine ilişkin karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aldığı cep telefonunu 6 gün kullandıktan sonra memnun kalmayarak iade eden kişiye satıcı tarafından açılan davada, mutat kullanımın aşıldığı hallerde uğranılan zarardan tüketicinin sorumlu olduğuna karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aldığı cep telefonunu 6 gün kullandıktan sonra memnun kalmayarak iade eden kişiye satıcı tarafından açılan davada, mutat kullanımın aşıldığı hallerde uğranılan zarardan tüketicinin sorumlu olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Adana'da yaşayan bir kişi, bir internet alışveriş sitesinden cep telefonu aldı. Telefonu 6 gün kullandıktan sonra memnun kalmayan kişi, cayma hakkını kullanmak istedi ve tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, talebin kabulüne karar verdi.

Alışverişin yapıldığı internet sitesine ait şirket, telefonun paketinin açıldığı, telefona kurulum yapıldığı, başka bir müşteriye aynı telefonun "sıfır" olarak satılamayacağı ve alıcının bir sebep göstermediği gerekçesiyle hakem heyeti kararının iptali için dava açtı.

Yargılamayı yapan Adana 3. Tüketici Mahkemesi, davanın reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı, cayma hakkı kullanımı kapsamında iade edilen telefona ilişkin bilirkişi raporu aldırılmadan mahkemece hüküm tesis edildiği için kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararının bozulmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, tüketicinin 14 günlük cayma hakkının bulunduğu, 6502 sayılı kanunun 48/4'üncü maddesine ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 13/2'inci maddesine göre cayma hakkının kullanıldığı hallerde, mutat kullanımı aşan bozulmalar halinde ortaya çıkan zarardan tüketicinin sorumlu olduğuna işaret edildi.

Dava konusu olayda alıcının cayma hakkını kullandığı, ancak 6 günlük kullanım süresi içinde telefona SIM kart taktığı ve uygulamalar indirdiği aktarılan kararda, mutat kullanımın aşılıp aşılmadığına dair mahkemece bir değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.

Kararda, "Konusunda uzman bilirkişiden taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor aldırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekir." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA
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