Yargıtaydan "Yargı Etiği" Dersi Çalıştayı

Hukuk fakültelerinde okutulan yargı etiği dersinin tanım, içerik ve planı, "Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştayda belirlendi.

Hukuk fakültelerinde okutulan yargı etiği dersinin tanım, içerik ve planı, "Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştayda belirlendi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Yargıtayda, 2017 sonunda, Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli için ayrı ayrı etik ilke ve kurallar belirlenmişti.



Yargıtay, yargı etiği dersinin, tüm hukukçuların bu konuda kaliteli eğitim alması için fakültelerde zorunlu okutulmasını da talep etmişti.



Yargıtay Başkanlığının girişimi sonucunda, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 8 Ağustos 2018 tarihli kararı üzerine, hukuk fakültelerinde yaygınlaşmaya başlayan yargı etiği dersi, çalıştayda ele alındı.



Yargıtay tarafından düzenlenen çalıştay, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İonna Kuçuradi, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Gülriz Uygur, Prof. Dr. İnayet Aydın, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Harun Tepe, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım ve 25 hukuk fakültesinden öğretim üyeleriyle yapıldı.



Çalıştayda, yargı etiği dersinin tanımı, içeriği ve planı belirlendi.



Tüm hukuk fakültelerinin aynı dersi aynı içerikte okutarak Türkiye genelinde ortak yargı etiği bilinci oluşturulmasının amaçlandığı çalıştayda, yargı etiğinin teorik temelleri ile etik, ahlak, değer, değer yargısı, etik ikilem, etik ikilemlerde karar verme gibi konuların da içerikte yer alması kararlaştırıldı.



Yargı etiği dersinde şu konuların ele alınmasına karar verildi:



"Etik, ahlak, kamu etiği ve yargı etiği kavramları, bir davranışın veya eylemin etik olup olmadığını pratik bakımdan analiz etme ve değerlendirme yöntemleri, yargı etiğinin tarihi ve felsefi temelleri, yargı etiği ilkelerinin evrenselliği, ulusal ve uluslararası kaynakları, Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunun yapısı ve işleyişi, karşılaştırmalı hukukta yargı etiğiyle ilgili gelişmeler, yargı etiği ilkelerinin yurt içinde ve yurt dışındaki yüksek mahkemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında nasıl yorumlandığı ve değerlendirildiği."

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