Yargıtayın "Antalya Bölgesel İçtihat Forumu" yapıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir." ifadesini kullandı.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında "Antalya Bölgesel İçtihat Forumu" düzenlendi.

Forumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla son yıllarda Yargıtay ve genel olarak mahkemelerin yeniden yapılandırma sürecinden geçtiğini belirtti.

Yargıtayın asıl işlevinin kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunması olduğunun altını çizen Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akarca, Yargıtayın içtihat mahkemesi olması, içtihatların yaygınlaştırılması ve eğiticilik rolü çerçevesinde etkili ve çok yönlü stratejiler uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yargıtay üyeleri ile ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin ilkesel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasının içtihatların öncelikle yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasına ve uyumlaştırılmasına önemli katkılar sağladığını belirten Akarca, yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Sunumlar

Forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, "İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi" konulu sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ın yaptığı forumda, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Nihat Altuğ, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şevkiye Özak, AİHM Kıdemli Hukukçu Zeynep Uçar Tagney, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hakimi Nina Betetto da sunum yaptı.

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı foruma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile ilk derece mahkemelerinden hakimler de katıldı.