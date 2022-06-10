Yargıtayın "Antalya Bölgesel İçtihat Forumu" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtayın "Antalya Bölgesel İçtihat Forumu" yapıldı

10.06.2022 20:13
Yargıtayın "Antalya Bölgesel İçtihat Forumu" yapıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir." ifadesini kullandı.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında "Antalya Bölgesel İçtihat Forumu" düzenlendi.

Forumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla son yıllarda Yargıtay ve genel olarak mahkemelerin yeniden yapılandırma sürecinden geçtiğini belirtti.

Yargıtayın asıl işlevinin kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunması olduğunun altını çizen Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akarca, Yargıtayın içtihat mahkemesi olması, içtihatların yaygınlaştırılması ve eğiticilik rolü çerçevesinde etkili ve çok yönlü stratejiler uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yargıtay üyeleri ile ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin ilkesel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasının içtihatların öncelikle yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasına ve uyumlaştırılmasına önemli katkılar sağladığını belirten Akarca, yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Sunumlar

Forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, "İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi" konulu sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ın yaptığı forumda, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Nihat Altuğ, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şevkiye Özak, AİHM Kıdemli Hukukçu Zeynep Uçar Tagney, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hakimi Nina Betetto da sunum yaptı.

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı foruma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile ilk derece mahkemelerinden hakimler de katıldı.

YORUMLAR
500
Antalya'da Dokumapark Orman Kütüphanesi açıldı Antalya'da Dokumapark Orman Kütüphanesi açıldı Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Yargıtay, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtayın 'Antalya Bölgesel İçtihat Forumu' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:24:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıtayın "Antalya Bölgesel İçtihat Forumu" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement