Yargıtayın İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu başladı - Son Dakika
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Yargıtayın İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu başladı

12.05.2022 17:42
Yargıtayın İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu başladı

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan "İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu" başladı.

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan "İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu" başladı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde düzenlenen forumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesinin koşullarından birinin Yargıtayın içtihat birliğini sağlaması olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların önemine değinen Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir." dedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Chirstophe Poirelin'in de konuşma yaptığı forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, "Proje Faaliyetlerinin Sonuçları ve İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası" konulu sunum yaptı.

Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra Garcıa'nın da sunum yaptığı foruma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile Yargıtay üyeleri ve hukukçular katıldı.

Yargıtay, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen ve 3 gün sürecek forum ile içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımların atılması amaçlanıyor.

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Yargıtay Başkanı, Mehmet Akarca, Yargıtay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtayın İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu başladı - Son Dakika


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