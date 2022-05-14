Yargıtayın İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu yapıldı - Son Dakika
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Yargıtayın İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu yapıldı

14.05.2022 12:35
Yargıtayın İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu yapıldı

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında "İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu" düzenlendi.

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında "İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu" düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, forum İstanbul'da bir otelde düzenlendi.

Forumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, kurumun en önemli görev ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

İlk derece ve bölge adliye mahkemelerinin vazifelerini layıkıyla yerine getirebilmesinin bir koşulunun da Yargıtayın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesi olduğunu bildiren Akarca, yeniden yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini ve bu doğrultuda düzenlenen içtihat forumları ile belli bir plan dahilinde yürütülen çalışmalar ve geliştirilen yöntemlerin önemini vurguladı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Chirstophe Poirel'in de açılış konuşması yaptığı forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, "Proje Faaliyetlerinin Sonuçları ve İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ın yaptığı forumda, AİHM Ulusal Yargıcı Saadet Yüksel, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nevzat Boztaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Daire Başkanı Şamil İnan, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra Garcıa da birer sunum yaptı.

Üç gün boyunca genel oturumlar ve grup çalışmalarının yapıldığı foruma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları, İstanbul ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri, ilk derece mahkemelerinden hakimler ile ulusal ve uluslararası uzmanlar da katıldı.

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Yargıtay Başkanı, Yargıtay, İstanbul, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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