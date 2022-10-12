Buna göre Deniz Gül , Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.

Kaynak: AA

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi - Son Dakika

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