Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi - Son Dakika
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Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi

12.10.2022 19:56
Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.

Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi - Son Dakika
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