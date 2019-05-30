"Yargıya güveni üst düzeye çıkarmak önceliğimiz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:58
, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır." dedi.
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