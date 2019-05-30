Son Dakika Haberleri: "Yargıya güveni üst düzeye çıkarmak önceliğimiz"
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"Yargıya güveni üst düzeye çıkarmak önceliğimiz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:58 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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