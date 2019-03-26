Son Dakika Haberleri: Yargıyı Yanıltma Pazarlığı" Mektubu Davasında Karar

Yargıyı Yanıltma Pazarlığı" Mektubu Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşı tarafından aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme alınan mektubu avukat kızı aracığıyla ulaştırdığı iddiasıyla açılan davada iki sanığın da beraatine karar verildi.

Yargıyı Yanıltma Pazarlığı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşı tarafından aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme alınan mektubu avukat kızı aracığıyla ulaştırdığı iddiasıyla açılan davada iki sanığın da beraatine karar verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, cezaevinde bulunan hükümlü iş adamı Yalçın Ercan ve tutuksuz yargılanan kızı Büşra Nur Ç. ile avukatları hazır bulundu.


Son sözü sorulan Büşra Nur Ç, beraat talebinde bulunarak, "Örgüte yardım etmedim. Öyle bir niyetim olsaydı mektubu yok edebilirdim. Suçsuzum." savunmasını yaptı.

Her iki sanığın da beraatine hükmeden mahkeme heyeti, Büşra Nur Ç. hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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