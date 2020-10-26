Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia - Son Dakika

Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia

26.10.2020 14:45

Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia Anne Hatice Çimen: "Oğlumu önce dövüp sonra balkondan attılar" "Meğer soymuşlar oğlumu kablo ile vurarak darp etmişler, sonra da balkondan atmışlar" Gaziantep'te yarı çıplak halde 5.

Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia

Anne Hatice Çimen: "Oğlumu önce dövüp sonra balkondan attılar"

"Meğer soymuşlar oğlumu kablo ile vurarak darp etmişler, sonra da balkondan atmışlar"

GAZİANTEP - Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı'nın annesi Hatice Çimen, oğlunun düşmediğini, kuzenleri tarafından kablo ile darp edildikten sonra balkondan atıldığını iddia etti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hatice Çimen, oğlunun daha önce de tehdit edildiğini, bunu da olaydan sonra oğlunun arkadaşından duyduğunu ifade ederek olay günü yaşananları anlattı. Polisin yaptığı inceleme sonucu, ölen eşinin yeğenleri olan Ö.K. ve İ.K.'nın gözaltına alındığını belirten Çimen, "İki kuzenleri gece 3'te ev geldiler bunlar halasının çocukları. Bana, 'Mehmet evde mi' dediler ben de 'hayır evde değil' dedim. Neden arıyorsunuz dedim bana dedikleri kelime, 'Mehmet ablasıyla eniştesini tehdit ediyormuş öldürecekmiş' dediler. Bunlarla konuşurken Mehmet geldi eve bu sırada 'sen nasıl ablanı tehdit edersin' dedi ve bir tane vurdu çocuğa. Mehmet yok anne öyle bir şey yok dedi ve biz sakin şekilde 5'e kadar konuştuk. Sonrasında dediler ki biz Mehmet'i alalım dışarda konuşalım Mehmet geri gelecek eve dediler alıp gittiler. Beklerken saat 6.30 oldu gelmediler bende işe gideceğim evden çıkıp otobüse bindim işe geldiğim esnada komşum aradı Hatice yetiş Mehmet kriz geçiriyor dedi ama ben inanmadım bana doğruyu söyle dedim sonra bana 'Mehmet balkondan düştü' dedi o an fenalaştım kendime gelince taksi tutup hastaneye gittim" dedi.

"Annem dayanamaz"

Hastaneden müdahale odasına doktordan rica edip girdiğini ifade eden Çimen, "Oğlumu gördüm ve sadece dediği 'annemi dışarı çıkartın, annem dayanamaz' dedi. Ben başı dönüp düştü diye düşünüyordum meğerse soymuşlar oğlumu kabloyla vurarak darp etmişler üstünde bin 500 lirası vardı onu almışlar. Sonra da balkondan aşağıya atmışlar. Ben biraz sakinleşince kızımı aradım ve 'annem Mehmet seni tehdit etti mi? dedim o da 'yok anne Mehmet beni niye tehdit edecek' dedi. O zaman kafa dank etti bunlar attılar dedim" ifadelerini kullandı.

"Daha önce tehdit etmişler"

Olaydan sonra karşıda tarafın aradığını ama artık görüşmek istemediğini belirten anne Çimen, "Dün bir arkadaşı aradı oğlumun bana 'abla Mehmet bana söylemişti bunlar sıkıştırıyorlarmış, Mehmet sen göreceksin' böyle tehdit ediyorlarmış dedi. Emniyetle görüşüm şu anda gözaltına alınmışlar savcılık ise darp raporunu bekliyor" diye konuştu.

Öte yandan, Mehmet Coşkun Kızıklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

(RY-SD-HA-Y)

Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia

İhlas Haber Ajansı, Hatice Çarpar, Gaziantep, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir?
Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:29
Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı         
14:10
Şiddet gördüğü için babasının yanına yerleşen eşini eve getirmek isterken tartıştığı kayınpederini öldürdü Şiddet gördüğü için babasının yanına yerleşen eşini eve getirmek isterken tartıştığı kayınpederini öldürdü         
13:31
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor         
12:57
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu         
12:41
Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi         
12:05
Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı         
11:53
Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu         
11:39
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 15:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei