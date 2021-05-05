Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi - Son Dakika

Kepez ilçesinde yolda tek başına yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi. Bir süre sonra kadına yaklaşan aracın içinden çıkan yarı çıplak bir adam, genç kadının üzerine yürüdü.
Panik içerisinde adamdan kaçmaya çalışan kadın, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti.
O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.
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