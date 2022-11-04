Adıyaman'da yarı çıplak halde ölü bulunan çocuğun kimliği netleşti

Dün akşama doğru Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, boş bir arazideki havuz kenarında yarı çıplak şekilde bir çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Miraç Turan'a ait olduğu belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeni belirlenemezken, cesette herhangi bir darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi. Turan'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Turan'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenaze, Arıkent Mezarlığında defnedilirken kesin ölüm nedenin ortaya çıkacağı adli tıp raporunun ise 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.