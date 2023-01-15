67 yaşındaki şahıs yaralı ve çıplak halde ölü bulundu - Son Dakika
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67 yaşındaki şahıs yaralı ve çıplak halde ölü bulundu

15.01.2023 16:38

67 yaşındaki şahıs yaralı ve çıplak halde ölü bulundu Malatya'da 67 yaşındaki bir şahıs beş ay önce ev olarak kullanmak üzere kiraladığı dükkanda yaralı çıplak halde ölü bulundu.

67 yaşındaki şahıs yaralı ve çıplak halde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da 67 yaşındaki bir şahıs beş ay önce ev olarak kullanmak üzere kiraladığı dükkanda yaralı çıplak halde ölü bulundu. Yalnız yaşayan şahsın ilk belirlemelere göre donarak yada kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, 12.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Temelli caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin üçün katında beş ay önce bir dükkanı ev olarak kullanmak üzere kiralayan 67 yaşındaki Hayati Özesen'in yaşadığı adrese gelen mülkiyet sahibi kapısı açık olan dükkanda şahsı yarı çıplak kanepe üzerinde hareketsiz bir halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre donarak yada kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen ve uzun bir süre önce eşinden ayrılarak yalnız yaşadığı öğrenilen Hayati Özesen'in cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 67 yaşındaki şahıs yaralı ve çıplak halde ölü bulundu - Son Dakika

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