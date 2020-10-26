Genç kız, yarı çıplak halde 5. kattan böyle düştü - Son Dakika

Genç kız, yarı çıplak halde 5. kattan böyle düştü
26.10.2020 10:35
Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki genç kızın, düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DÜŞÜŞ ANI KAMERADA
M.C.K'nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan olayın ardından polisin araştırması devam ederken, vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.
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