Yarı çıplak kar topu oynadılar - Son Dakika
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Yarı çıplak kar topu oynadılar

Yarı çıplak kar topu oynadılar

14.02.2021 14:35

BURSA'da zeytin tarlasında bir araya gelen 5 kişilik grup, yarı çıplak şekilde kar topu oynayıp, yerde yuvarlandı.

BURSA'da zeytin tarlasında bir araya gelen 5 kişilik grup, yarı çıplak şekilde kar topu oynayıp, yerde yuvarlandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Orhangazi'ye bağlı kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bulunan bir zeytin tarlasında buluşan 5 kişilik arkadaş grubu, kazaklarını çıkararak, yarı çıplak kar topu oynadı. Arkadaş grubu, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 olmasına rağmen karın üzerine yatarak, yuvarlandı. Karda oyun oynayan kişilerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. 5 arkadaşın eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü.

Kaynak: DHA
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