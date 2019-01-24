Yarı Donmuş Gölde Buzlar Arasında Yüzdüler
20 dakika önce
Çin'in başkenti Pekin'de, aralarında yaşlıların da bulunduğu bine yakın yüzme sevdalısı, kış aylarında donduran soğuk havaya rağmen kendilerini yarı donmuş gölün sularına attı.
Çin
'in başkenti Pekin
'de, aralarında yaşlıların da bulunduğu bine yakın yüzme sevdalısı, kış aylarında donduran soğuk havaya rağmen kendilerini yarı donmuş gölün sularına attı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:16
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