Son Dakika Haberleri: Yarı Donmuş Gölde Buzlar Arasında Yüzdüler

Yarı Donmuş Gölde Buzlar Arasında Yüzdüler

20 dakika önce

Çin'in başkenti Pekin'de, aralarında yaşlıların da bulunduğu bine yakın yüzme sevdalısı, kış aylarında donduran soğuk havaya rağmen kendilerini yarı donmuş gölün sularına attı.

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Çin'in başkenti Pekin'de, aralarında yaşlıların da bulunduğu bine yakın yüzme sevdalısı, kış aylarında donduran soğuk havaya rağmen kendilerini yarı donmuş gölün sularına attı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:16 

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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