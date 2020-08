Erkek ve kadın modeller, Best Model Of The World'ün kurucusu Erkan Özerman ve Hamdi Alkan ve Perihan Akı gibi ünlü isimlerin yer aldığı jüri karşısında podyuma çıktı. Yarı finalde kadın ve erkeklerde 20 asil ve 5 yedek yarışmacı belirlendi. Yarışmanın finali ise ekim ayında yapılacak.