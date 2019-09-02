Son Dakika Haberleri: "Yarı finale adımızı yazdıracağız"
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"Yarı finale adımızı yazdıracağız"

3 saat önce

Milli voleybolcu Gözde Yılmaz, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü yapacakları çeyrek final karşılaşmasını kazanarak yarı finale çıkacakları söyledi.

Milli voleybolcu Gözde Yılmaz, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü yapacakları çeyrek final karşılaşmasını kazanarak yarı finale çıkacakları söyledi.

Milli voleybolcular Gözde Yılmaz ve Fatma Yıldırım, Türkiye Voleybol Federasyonuna açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan mücadelesinde 2-1'den geriye düştükten sonra geri dönmenin önemli olduğunu vurgulayan Gözde Yılmaz, bunun mental olarak iyi olduklarını kanıtladığını belirtti.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Milli pasör, "Hollanda mücadelesi kolay bir maç olmayacak. Son dörde kalabilmek için Avrupa'nın en iyi sekiz takımından biriyle oynayacağız. Rakibimiz çok iyi bir takım, yüksekler ama teknik ekibimiz bizi maç gününe hazır hale getirecektir. Takımımıza ve seyircimize çok güveniyorum. Umarım kazanacağız ve yarı finale adımızı yazdıracağız." ifadelerini kullandı.

Fatma Yıldırım ise, "Hollanda istikrarlı bir takım ama biz ev sahibiyiz ve seyircimiz kazanmamızda büyük etken. Avantaj bizde diye düşünüyorum. Biz çok iyi bir takımız, Hollanda'yla eşit bir seviyedeyiz. Maç günü en çok isteyen kazanacak ve bu tarafın biz olacağına inanıyorum." açıklamalarında bulundu

Gözde Yılmaz, Hollanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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