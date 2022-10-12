Intel'de kara günler: Çalışanlar da etkilenecek! - Son Dakika
Üye Girişi

Intel'de kara günler: Çalışanlar da etkilenecek!

12.10.2022 22:41
Intel'de kara günler: Çalışanlar da etkilenecek!

Yarı iletken yonga üreticisi, arz - talep dengesinin şaşmasından dolayı kara günler yaşıyor! Intel, büyük işten çıkarmalar yapacak.

Intel, pandemi döneminde insanların bilgisayarlara akın etmesi nedeniyle arz – talep dengesini sağlamakta sorunu yaşamıştı. Okulların uzaktan ya da hibrit eğitime, evlerin ise ofise dönmesi sayesinde Intel de 2021 yılı için rekor gelir bildirmişti. Firma aynı zamanda yeni fabrikalar açarak da yatırım yapacağını açıklamıştı. Fakat hızla yükselen şirketin şimdilerde aynı şekilde bir düşüş yaşadığı ortaya çıktı. Firmanın yaşadığı bu sorun, büyük ölçüde çalışanlara yansıyacak. Bloomberg'e göre Intel, büyük çaplı işten çıkarma yapacak. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Intel, binlerce kişiyi işten çıkaracak!

Dünyanın en büyük ve en değereli yarı iletken konumunda olan Intel, altı yıl sonra ilk kez büyük işten çıkarmalar yapacak. Firmanın 113.700 çalışanından en çok satış ve pazarlama departmanının etkileneceği tahmin ediliyor. Bu ay başlaması beklenen büyük işten çıkarmaların bir benzeri en son 2016 yılında yapılmıştı.

Intel'de kara günler: Çalışanlar da etkilenecek!

Intel, 2021 yılının ikinci çeyreğinde pandeminin verdiği olumlu etkiyle 19.6 milyar dolar gelir bildirmişti. Teknoloji devi şimdi pandeminin bitmesiyle ikinci çeyrekte 15.3 milyar dolar gelir bildirdi. Bu hesaplardan sonra analistler, üçüncü çeyrek için de benzer şekilde karamsar tahminlerde bulunuyor. Şirketin geçen sene 2022 yılı için yaptığı yüksek gelir tahminlerinin ise tutmayacağı görünüyor. Intel ise işten çıkarma konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Uyduların konuşabilmesi için Intel'e büyük görev!

Teknoloji devi Intel, 2021 yılında yaşadığı satış rekorlarından sonra yetişemediği taleplere çözüm olarak yeni fabrikalar kurmayı planlamıştı. Şirket, bu şekilde binlerce kişiye de istihdam sağlayacaktı. Şimdi arz talep dengesinin değişmesiyle birlikte şirketin yatırım yaptığı ve yapacağı fabrikalar konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Fabrikalardan birinin inşaatına 2023 yılında başlaması planlanıyordu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
Intel, bazı önemli kaynak kodlarının sızdırıldığını açıkladı! Intel, bazı önemli kaynak kodlarının sızdırıldığını açıkladı! FIFA 23 sistem gereksinimleri neler? FIFA 23 kaç GB? FIFA 23 sistem gereksinimleri neler? FIFA 23 kaç GB?
Kaynak: Shiftdelete

Bloomberg, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel'de kara günler: Çalışanlar da etkilenecek! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 04:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Intel'de kara günler: Çalışanlar da etkilenecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement