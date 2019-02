Yarı İnsan Yarı Robot Olan Cyborg'lar, Gelecekte İnsanlık İçin Tehdit Oluşturacak Mı?

The Atlantic 'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Pentagon Beyni Silahlandırmak İstiyor" başlıklı makale gibi Cyborg savaşçılar hakkındaki yazıların sayısı giderek artıyor. Bu büyük tehlikenin farkında olan kişiler, diğer insanları bilinçlendirmek için Cyborg savaşçılar konusuna odaklanmış durumdalar. Gazeteci Michael Joseph Gross, Pentagon'un Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA'nın "zihinleri ve makineleri birleştirme" projeleri üretmek istediğini açıkladı.Gross'un söyledikleri arasında en dikkat çekeni, yıllarca komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılan beyin çipleri. Bu elektrot dizileri beyne yerleştirildiğinde, elektrik sinyallerini alıp sinir dokulara gönderebilecek. Gross ayrıca DARPA'nın yürüme sorunu yaşayan gazilerin yürüyebilmesi için geliştirdiği robot ayakların da aslında Cyborg savaşçılar için yapılan bir çalışma olduğunu söylüyor.Beyin kontrolünü sağlayacağı düşünülen bu elektrotların, bıraktığı kalıcı hasarlar da bir diğer tehlike. The New Yorker yazarı Raffi Khatchadourian, bir yazısında beyin implantı araştırmacısı Andrew Schwartz'ın çalışmalarından bahsetti. Schwartz'ın felçli hastalarından Jan Scheuermann'a takılan robot kolun ilk aşamada işlevini yerine getirdiğini söyleyen Khatchadourian, beyne yerleştirilen elektrotların bir süre sonra ölümcül beyin enfeksiyonuna sebep olduğunu belirtti.Khatchadourian, ayrıca yazısında DARPA'nın F-35 uçuş simülatörünü düşüncelerle kontrol etmek gibi deneyler yaparak beyin çiplerinin askeri amaçla kullanıldığını da belirtiyor.Daha önce depresyon ve diğer psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan beyin implantlarının hayal kırıklığı yaratması, bilim insanlarının hala beynin bilgiyi nasıl kodladığını çözemediğini gösteriyor. Bu da şu an uygulanacak implantların, ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir kanıtı. Facebook , Neuralink gibi şirketlerin eski DARPA çalışanlarını işe alması, aslında bu dev şirketlerin de Cyborg'larla ilgilendiğini gösteriyor. Her ne kadar bu şirketler, hedeflerinin kullanıcıların bilgisayarları düşünce gücüyle kontrol etmesini hedeflediklerini söylese de Cyborg savaşçılar üretilmeye başlanırsa, bu şirketler büyük bir gücü elinde bulunduracak.Yapılan araştırmalarda dünya üzerindeki çoğu insanın savaşı kaçınılmaz olarak gördüğü anlaşılıyor. Eğer Cyborg savaşçılar savaş zamanına kadar üretilmiş olursa, insanlık bugün olduğundan çok büyük problemler ile başa çıkmak zorunda kalabilir. Bunun olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.