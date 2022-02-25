Yarı Maraton öncesi hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Yarı Maraton öncesi hazırlıklar sürüyor

25.02.2022 11:59
Yarı Maraton öncesi hazırlıklar sürüyor

Türkiye Atletizm Federasyonu, Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde düzenlenen ve 15 Mayıs 2022 Pazar günü koşulacak olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu organizasyonu kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, 15 Mayıs 2022 Pazar günü koşulacak olan Uluslararası Vestel Yarı Maratonu organizasyonu öncesinde ilgili Daire Başkanları ve Vestel yetkililerinin katılımı ile bir toplantı yaptı. Toplantıda yarışa hazırlık süreci ve uygulama adımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ın makamında gerçekleşen toplantıda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Alparslan Kaya, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Özgün Döşemeciler, Vestel Kurumsal İlişkiler Müdürü Gençer Kabaroğlu, Vestel Marka İletişim Müdürü Feza Turunçoğlu, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Volkan Akan, Vestel Beyaz Eşya Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel, Vestel Organizasyon Sorumlusu Resmigül Kayam da yer aldı. Toplantıda yarışa hazırlık süreci ve uygulama adımları görüşüldü. Vestel yetkilileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde bu organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Vestel, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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