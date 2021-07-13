Yarı Olimpik Havuzda Yüzme Kursları Başladı - Son Dakika

Yüzme Kursları Çocukların Neşesi Oluyor

Aliağa Belediyesi'nin 2019 yılında hizmete açtığı Aliağa Gençlik Merkezi'nde yüzme kursları başladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın çocuklara ve gençlere armağan ettiği Aliağa Gençlik Merkezi'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu çocukların neşesi oluyor. 5 - 15 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen yüzme kurslarının ilk aşamasında; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretiliyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen kurslarda çocuklar, yarı olimpik havuzda keyifli anlar yaşayarak hem yüzme öğreniyor hem de yaz tatillerini spor yaparak verimli değerlendiriyor.

ALİAĞA GENÇLİK MERKEZİ HAVUZ SORUMLUSU MUSTAFA BORA, "LİSANSLI YÜZÜCÜLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Pandemiden dolayı geçen yıl açamadıkları yüzme kurslarına bu yıl sınırlı kontenjan ile başladıklarını belirten Aliağa Gençlik Merkezi Havuz Sorumlusu Mustafa Bora, "Yaz dönemi kurslarımızda çocuklarımıza ilk etapta yüzmenin temel eğitimlerini veriyoruz. Yaz kurslarımız eylül ayı sonuna kadar sürecek. Çocuklarımızın yaz tatillerini spor yaparak hem keyifli hem de verimli geçirmelerini istiyoruz. Kış aylarında da eğitimlerimiz devam edecek. Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nün de kuruluş aşamasındayız. Bu kulüp ile lisanslı yüzücüler yetiştireceğiz" dedi.