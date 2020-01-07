Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu her mevsim hizmet veriyor - Son Dakika

Aliağa Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da vatandaşlara hizmet veriyor. Özellikle haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen yüzme kursları, miniklere hem spor yapma hem de keyifli saatler yaşama imkanı sunuyor.



Aliağa Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının kapalı havuz kriterleri doğrultusunda maksimum 27 dereceye kadar yükseltilerek ideal bir ısıya kavuşturuldu. 25 metre uzunluğa, 12 buçuk metre genişliğe ve 2 buçuk metre derinliğe sahip yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun, kurslar dışında kalan saatlerde vatandaşlara hizmet verdiği belirtildi.



Vatandaşlar, sıcak hava fan ve yerden ısıtma sistemi ile istenilen ortam sıcaklığına getirilen havuzun tadını doyasıya çıkartırken, pazartesi günleri haricinde her gün 19.30-21.30 saatleri arasında ve salı günleri 09.30-21.30 saatleri arasında serbest kullanım yapılabildiği bildirildi. Salı günleri de 16.30-17.30 ile perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında ise sadece kadınlara özel kullanım imkanının sağlandığı, vatandaşların serbest kullanım için 0232 6167071 numaralı hattan bilgi alarak randevu oluşturmalarının yeterli olduğu açıklandı.



Öte yandan, öğrencilere hizmet veren uzman eğitmenlerin yanı sıra uluslararası sertifikalara sahip cankurtaran ekibi de havuzun açık olduğu saatlerde görev yapıyor. Çocuklara verilen yüzme eğitimleri; başlangıç, öğrenim, gelişim ve performans olarak dört gruba ayrılıyor. Büyükler ise günlük kullanım dışında stil yüzme dersleri için de havuza kayıt yaptırabiliyor. Havuzda can güvenliğine ve insan sağlığına büyük önem veriliyor.



Yüzde 100 engelli erişimine uygun bir mimari ile tasarlanan Aliağa Gençlik Merkezinde, fiziksel engelli bireyler de havuz keyfini doyasıya yaşıyor. Fiziksel engeli bulunan bireyler haftanın belirli gün ve saatlerinde havuzdan ücretsiz yararlanıyor.



Kurslardan faydalanmak isteyenler yada yüzme dersi almak isteyen vatandaşlarınsa, Aliağa Gençlik Merkezinin web sayfası olan www.aliagagenclikmerkezi.com adresi üzerinden üye olup kayıt yaptırabileceği de kaydedildi. - İZMİR