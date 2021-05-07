Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için kazma vuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yapılacak 'Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu' için ilk kazma vuruldu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile birlikte; Kırmacı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2020 yılı yatırım programında yer alan ve ihalesi 3 Aralık 2020 tarihinde Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan 'Kdz. Ereğli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda somut adım atıldı. İhaleyi kazanan firma, yer tesliminin ardından, İlçenin Kırmacı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nin yanına Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nu yapmaya başladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, beraberinde Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sezer, Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz, Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Alar ve Kdz. Ereğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş ile birlikte; Gençlik Merkezi binasının yanında temel çalışmaları başlayan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılacak arazide incelemede bulundu. Bir süre çalışmaları bizzat takip eden Milletvekili Hamdi Uçar, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Uçar, Kdz. Ereğli'ye kamu yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ihalesinin geçtiğimiz Aralık ayında yapıldığını hatırlatan Uçar, ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapılmasının ardından firmanın bugün çalışmalarına başladığını ifade etti.

Milletvekili Uçar yaptığı açıklamada; "İhale süreci, itiraz süresinin tamamlanması ve ihaleyi alan firma ile yapılan sözleşmenin ardından yer teslimi yapılmış ve bugün itibariyle Kdz. Ereğli ilçemizde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapım çalışmaları resmen başlamıştır. Burada yapılacak olan modern tesisi en kısa sürede tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu yatırımlarının ilimize ve ilçelerimize kazandırılması noktasında girişimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Yapılacak olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun İlçemize kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Kdz. Ereğli'ye hayırlı, uğurlu olsun." dedi. - ZONGULDAK