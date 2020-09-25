Yarı olimpik yüzme havuzunda sona doğru - Son Dakika

Yarı olimpik yüzme havuzunda sona doğru

Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da yüzme sporcularının yetişmesi için inşa etmeye başladığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda işler birer birer tamamlanıyor.

Yarı olimpik yüzme havuzunda sona doğru, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da yüzme sporcularının yetişmesi için inşa etmeye başladığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda işler birer birer tamamlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz sahilleriyle Kocaeli'nin deniz turizminde en hareketli ilçesi olan Kandıra'ya yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediyor. Kandıra'da yüzme sporcularının yetişmesi için yapılan havuz, Çarşı Mahallesi'ne yapılıyor. 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapısal çelik montajını haftalar öncesinde tamamlayan ekipler, kenet çatı ve cephe traverten işlerine başladı.

Kenet çatı ve cephe traverten işleri başladı

Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen yarı olimpik havuz, yüzme sporunun gelişmesi ve sporcularını yetişmesine büyük katkı sağlayacak. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilen yapının elektrik tesisat imalatları devam ediyor. Mekanik tesisat imalat yapım işini de epeyce ilerleten ekipler, kenet çatı imalatlarına başladı. Cephe traverten, alçı ve bodrum kat seramik imalatları da süren yapının havuz mekanik imalatları bir bir tamamlanıyor.

Yarı olimpik ve çoçuk havuzu

Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc'ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak. - KOCAELİ

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, havuz, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yarı olimpik yüzme havuzunda sona doğru - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar         
14:03
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarı olimpik yüzme havuzunda sona doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei