Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı

6 saat önce

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı.

Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı, System.String[]

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı.


Okulların kapanmasıyla birlikte az da olsa rahat bir nefes alan İstanbul trafiğinde yarıyı tatilinin sona ermesinin ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Sabah saat 7: 30 da yüzde elli olan trafik yoğunluğunun önümüzde ki dakikalarda daha da artması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:14 Kaynak: İHA
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