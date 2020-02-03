Yarı yıl tatili bitti trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarı yıl tatili bitti trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Yarı yıl tatili bitti trafik yoğunluğu arttı

7 saat önce

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı.

Yarı yıl tatili bitti trafik yoğunluğu arttı, System.String[]

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı.

Okulların kapanmasıyla birlikte az da olsa rahat bir nefes alan İstanbul trafiğinde yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Sabah saat 7.30'da yüzde elli olan trafik yoğunluğunun önümüzdeki dakikalarda daha da artması bekleniyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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