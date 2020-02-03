Yarı yıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika
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Yarı yıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı

6 saat önce

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından 50 bin 120 öğrencinin ders başı yaptığını bildirdi.

Yarı yıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı, System.String[]

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından 50 bin 120 öğrencinin ders başı yaptığını bildirdi.

Kalkan, Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.

Öğrencilerin heyecanlı olduklarını belirten Kalkan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yarıyıl tatilinde tüm okullarda gerekli çalışmaların yapılarak eksikliklerin giderildiğini anlatan Kalkan, eğitim seviyesinin artması için çalıştıklarını aktardı.

Hüseyin Kalkan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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