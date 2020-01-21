Yarıda bıraktığı hukuk fakültesini bitirip, 63 yaşında avukat oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarıda bıraktığı hukuk fakültesini bitirip, 63 yaşında avukat oldu - Son Dakika

Yarıda bıraktığı hukuk fakültesini bitirip, 63 yaşında avukat oldu

6 saat önce

HATAY'da yaşayan Hasan Akkoyun (63), 1975 yılında kazandığı hukuk fakültesini yarıda bırakmasınınn ardından öğrenci affıyla üniversiteye geri döndü.

Yarıda bıraktığı hukuk fakültesini bitirip, 63 yaşında avukat oldu, System.String[]

HATAY'da yaşayan Hasan Akkoyun (63), 1975 yılında kazandığı hukuk fakültesini yarıda bırakmasınınn ardından öğrenci affıyla üniversiteye geri döndü. Akkoyun mezuniyetinin ardından Dörtyol Adliyesi'nde düzenlenen törende yemin edip, ruhsatnamesini alarak avukatlığa adım attı.

Dörtyol ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Hasan Akkoyun, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. O dönem siyasi olaylar nedeniyle devam zorunluluğu olan derslerine katılamayan Akkoyun, 2 yıl boyunca okula gitmeyince kaydı silindi. Kentte uzun yıllar çiçekçilik yapıp, züccaciye dükkanı işleten Akkoyun, fakülteye öğrenci affıyla yeniden döndü. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Akkoyun, avukatlık stajını da İskenderun Adliyesi Adli Bölümü'nde ve Dörtyol ilçesinde Hatay Barosu avukatlarından Emre Arık'ın ofisinde tamamladı. Akkoyun, Dörtyol Adliyesi'nde düzenlenen törenle yeminini ederek, ruhsatnamesini aldı ve cübbesini giydi. Akkoyun, "1975 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni Hatay ikincisi olarak kazanarak girdim. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Bugün de avukatlık belgemi almanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

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Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Akkoyun'un kendinden yaşça küçük avukat adaylarıyla yaptığı stajını hiç aksatmadığına değinerek, " Türkiye'de 135 bin meslektaşımızın büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Her arkadaşımıza stajları sırasında avukatlık ruhunu, mesleğinin kurallarını, daha iyi avukatlığın nasıl yapıldığını öğretmeye ve anlatmaya çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Hatay Baro Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Hasan Akkoyun'a avukatlık yeminini ettirerek avukatlık ruhsatnamesini takdim etti. Akkoyun'un cübbesini ise avukatlar Emre Arık, Abdullah'Arıcan ve Mustafa Erdem birlikte giydirdi.


Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
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